الدبيبة: اتركوا للشعب الليبي أن يختار

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى "إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء".

وقال الدبيبة في كلمة ألقاها في انطلاق أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور اليوم: "إن محاولات تعميق الأزمة بدلا من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي باختيار إرادته الانتخابية والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها".

وأضاف: " اتركوا للشعب الليبي أن يختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط، وأحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف".

وأشار الدبيبة إلى أن "الاتفاق الأممي في محطاته المختلفة في تونس وجنيف اختار سلطاته بهدف الوصول إلى انتخابات كان من المفترض أن تجرى في ديسمبر الماضي".

واعتبر رئيس الحكومة الليبية أن تأخر الانتخابات سببه "عدم وجود قاعدة دستورية وتأخر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية".

وتوجه الدبيبة بنداء إلى كل الليبيين بأن يكونوا في الموعد وأن يتمسكوا بالاستحقاق الدستوري الانتخابي وألا يسمحوا بإطالة المرحلة مرة أخرى والقفز على إرادة الشعب الليبي.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية