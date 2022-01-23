 
مباشر

أنور قرقاش: إجماع عربي على مشروع القرار الإماراتي الذي يطالب بتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا

أخبار العالم العربي

أنور قرقاش: إجماع عربي على مشروع القرار الإماراتي الذي يطالب بتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا
AP Jon Gambrell
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8fo

تحدث أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، عن "إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة، على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، الذي يطالب بتصنيف "أنصار الله" الحوثيين تنظيما إرهابيا".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا".

وأضاف: "هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازا إيجابيا للدبلوماسية الإماراتية".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا