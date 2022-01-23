سوريا.. استمرار المواجهات بين "قسد" و"داعش" وسط مشاركة مقاتلات التحالف "F16" بأحداث"غويران" بالحسكة

لا تزال الاشتباكات دائرة بين عناصر"قسد" و"داعش"التي هاجمت سجن الصناعة بغويران منذ الخميس، وسط مشاركة مقاتلات التحالف "F16" في الأحداث الدامية ترافقت بأسر عناصر من "قسد" داخل السجن.

وأفاد مراسلنا بأن طيران التحالف يشارك باستخدام مقاتلات"F16" الأمريكية للمرة الأولى في أحداث غويران.

وقالت وكالة "هاوار الكردية" نقلا عن مصادر من داخل حي غويران، بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في محيط السجن، وأن الاشتباكات تدور في هذه الأثناء في الجهة الشمالية والجنوبية التي تحوي أبنية حكومية.

من جهته قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إن قواتها ضيقت طوقها الأمني حول السور الشمالي لسجن الصناعة ونفذت صباح اليوم الأحد عمليات عسكرية دقيقة تمكنت خلالها من قتل 13 من داعش من المهاجمين على السجن وإلقاء القبض على اثنين آخرين.

وكانت مصادر قد تحدثت أيضا أن عناصر من قسد أسروا من قبل داعش أثناء الاشتباكات وتم أخذهم كرهائن داخل السجن.

وبدأ هجوم خلايا داعش مساء الخميس، بتفجير سيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيس للسجن، عقبه اندلاع اشتباكات قوية بالأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي، بين القوات الأمنية المسؤولة عن حراسة السجن، وخلايا داعش بعد أن تسللت إلى محيط السجن من حي الزهور "حوش البعر" جنوب المدينة، كما قامت بتهريب بعض من المعتقلين.

اتهامات الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة بضلوع دول بتنفيذ الهجوم

من جهته لفت الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكمت الحبيب، إلى أن الهجوم الذي حصل على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، "هجوم مدبر"، قائلا: "لقد كان هجوما منظما وهناك أيد خفية تصل إلى تدخل دول كبيرة جدا في هذا الموضوع، ونحن بكل تأكيد لاحظنا خلال الأعوام السابقة كيف فتحت تركيا حدودها لدخول إرهابيي داعش من كل أنحاء العالم ودعمهم بشكل مباشر، وعندما خسرت تركيا ووكيلها التنظيم الإرهابي في سوريا؛ تدخلت بشكل مباشر واحتلت مناطق واسعة.. وهناك أيد خفية وكل المؤشرات تؤكد أن اللاعب الأساسي لتنظيم هذا الهجوم ودعمه هو تركيا".

ولفت الحبيب إلى مخاوف المجتمع الدولي من إنشاء محكمة دولية، مشددا على أنه يتعامل مع تركيا معاملة خجولة بحسب تعبيره، "هناك أدلة تثبت أن تركيا متورطة في دعم الإرهاب وإعادة البلبلة إلى المنطقة.. وعلى هذا الأساس يجب على المجتمع الدولي أن يكون ذا موقف واضح وصريح تجاهها؛ لأنها تؤدي دورا وتشكل ملاذا آمناًلهذه المجموعات، ودعمها للخلايا النائمة التابعة لداعش في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

نشطاء.. 123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بأحداث غويران

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 123 شخصا قتلوا خلال الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي.

وتحدّث المرصد عن مقتل "77 من تنظيم الدولة الإسلامية و39 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد وسبعة مدنيين،" في آخر حصيلة.

وقال المرصد إن "العدد أكبر من ذلك والعدد الحقيقي غير معروف حتى اللحظة، نظرا لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم"، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

من جانب آخر يواصل أهالي الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة بالنزوح إلى المناطق الآمنة وسط المدينة جراء الاشتباكات العنيفة.

المصدر: RT+ هاوار