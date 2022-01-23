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قرار قضائي جديد بحق رجل الأعمال المصري المتهم بابتزاز فتيات في دار الأيتام جنسيا

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قرار قضائي جديد بحق رجل الأعمال المصري المتهم بابتزاز فتيات في دار الأيتام جنسيا
Sputnik Sputnik
العلم المصري
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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة "جنح التجمع الخامس" في مصر، أمس السبت، قرارا يقضي بتجديد حبس رجل الأعمال محمد الأمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة "الاتجار في البشر".

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وأمرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق، بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية مرتبطة بالاتجار في البشر واستغلاله ضعف فتيات "نزيلات" دار أيتام مملوكة له في محافظة بني سويف، بقصد التعدي عليهن جنسيا، بالإضافة الى اصطحابهن إلى فيلته في الساحل الشمالي لهتك أعراضهن.

المصدر: "مصراوي"

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