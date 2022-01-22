تداول مقطع فيديو لـ"أسرى من قسد في قبضة داعش" داخل سجن الحسكة شمال سوريا

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقال إنه يوثق مسلحين في تنظيم "داعش" داخل سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية وهم يحتجزون أسرى من "قوات سوريا الديمقراطية".

ويظهر الفيديو 4 عناصر يعتقد أنهم تابعون لـ"داعش"، أحدهم يتحدث أمام الكاميرا على خلفية مجموعة تضم نحو 15-20 شخصا يرجح أنهم أسرى من "قوات سوريا الديمقراطية" في قبضة التنظيم الإرهابي وبعضهم مصابون.



ولم يتسن لـ RT التأكد من صحة الفيديو أو توقيت ومكان تصويره.



وتعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش"، مساء الخميس، لهجوم يعتبر الأوسع من قبل التنظيم منذ دحره في سوريا في مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين واستمر بعملية إطلاق نار.

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وتصدت "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة أمريكيا والتي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري للعملية، لكن الاشتباكات مستمرة حتى الآن وأوقعت، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، 67 قتيلا، 39 في صفوف "داعش" و23 من "قسد" و5 مدنيين، وسط أنباء عن تمكن عدد من الإرهابيين من الفرار من السجن.

وأفاد مراسل RT في المدينة، السبت، باستمرار الاشتباكات المسلحة بين الجانبين، وتشير الأنباء الواردة من هناك بأن بعض المسلحين تمكنوا من التحصن داخل السجن.

المصدر: RT