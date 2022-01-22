فيديو خاص لـRT يوثق مقتل اثنين من "داعش" بقنص "قوات سوريا الديمقراطية" بمحيط سجن الحسكة

سجلت عدسة قناة RT مشهدا يوثق تصفية قناص في "قوات سوريا الديمقراطية" عنصرين في "داعش" ضمن عملياتها لتصفية الإرهابيين الفارين من سجن في مدينة الحسكة.

ويظهر الفيديو لحظة مقتل عنصرين في التنظيم الإرهابي على يد قناص في "قوات سوريا الديمقراطية" بمحيط سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة شمال شرق سوريا.

وأفاد مراسل RT في المدينة، السبت، باستمرار الاشتباكات المسلحة بين "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري، مع عناصر "داعش" الذين تمكنوا من الفرار من سجن الصناعة أو تحصنوا داخله.

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وتعرض سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش"، مساء الخميس، لهجوم يعتبر الأوسع من قبل التنظيم منذ دحره في سوريا في مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين واستمر بعملية إطلاق نار.

وتصدت "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة أمريكيا والتي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري للعملية، لكن الاشتباكات مستمرة حتى الآن وأوقعت، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، 67 قتيلا 39 في صفوف "داعش" و23 من "قسد" و5 مدنيين، وسط أنباء عن تمكن عدد من الإرهابيين من الفرار من السجن.

المصدر: RT