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"توضيح هام" لمفوضية اللاجئين بخصوص التبرعات التي جمعها "أبو فلة" بعد انتقادات للمنظمة

أخبار العالم العربي

twitter/aboflah
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أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية أن كامل التبرعات التي جمعها اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان (أبو فلة)، سترصد "للاجئين والنازحين والمحتاجين"، وذلك بعد موجة انتقادات للمفوضية حول ذلك.  

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ونشرت المفوضية عبر "فيسبوك" توضيحا وصفته بالمهم، قالت فيه إن "كامل التبرعات التي نجح أبو فلة في جمعها لصالح العائلات المحتاجة عبر حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ"، سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين".

وأضافت أن نصف تلك التبرعات ستوزع "من خلال برامج المساعدات لمفوضية اللاجئين والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الإقليمية".

وكانت المفوضية واجهت انتقادات حادة، واتهامات، بعدما أعلنت قبل أيام أن "أبو فلة" جمع 11 مليون دولار، ضمن المبادرة، وقالت إن "نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة".

وهو ما تم تداوله على أنه إعلان من المنظمة أنها ستحصل على نصف المبلغ "نفقات إدارية".

 

المصدر: RT

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