تقرير: استخدام "ثاد" الأمريكية لأول مرة في ظروف قتالية خلال هجوم الحوثيين على الإمارات

أكد موقع Defense News أن منظومة "ثاد" الدفاعية أمريكية الصنع استخدمت لأول مرة في ظروف قتالية خلال هجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية على الإمارات مطلع الأسبوع الجاري.

ونقل الموقع أمس الجمعة عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لكونهما عدم مخولين بالحديث عن الأنشطة الإماراتية، قولهما إن منظومة من طراز "ثاد" تابعة للجيش الإماراتي أسقطت خلال هجوم يوم الاثنين صاروخا باليستيا متوسط المدى تم إطلاقه على منشأة نفطية قرب قاعدة الظفرة الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وفرنسية.

وتعد تلك الحالة الأولى لاستخدام "ثاد" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" في عملية قتالية، وفقا للموقع المختص بالأخبار العسكرية.

ورفضت السفارة الإماراتية في واشنطن التعليق على الموضوع بطلب من الموقع.

وأكدت السلطات الإماراتية أن هجوم الحوثيين الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة استهدف عددا من المرافق المدنية في البلاد وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وكانت الإمارات أول دولة اقتنت "ثاد" من الولايات المتحدة ودربت أولى الوحدات على تشغيل هذه المنظومة في عامي 2015 و2016.

المصدر: Defense New