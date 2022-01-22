مصر الأولى في إفريقيا.. وزير الطيران يقود أول رحلة تجريبية بخدمات صديقة للبيئة متوجهة لباريس (صور)

انطلقت من مطار القاهرة الدولي أول رحلة تجريبية بقارة إفريقيا تسيرها الشركة "الوطنية مصر للطيران" بخدمات صديقة للبيئة، بقيادة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني متوجهة إلى باريس.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وقد أقلعت الطائرة صباح اليوم السبت، في رحلتها رقم "799 MS" من طراز بوينغ787-9 "دريملاينر" المعروفة بإسم طائرة الأحلام في رحلة سيسجلها تاريخ مصر للطيران باعتبارها أول رحلة تسيرها الشركة "الوطنية" بخدمات صديقة للبيئة والأولى بين شركات الطيران الإفريقية، وتأتي هذه الرحلة تزامنا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد القومي الثاني والتسعين للطيران المدني المصري والذي يوافق 26 يناير من كل عام، وكان على متنها 219 راكبا.

وصرح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بأن "استراتيجية وزارة الطيران المدني في مجال البيئة تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف البيئة اهتماما كبيرا وجهود الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغيرالمناخي ومواكبة رؤية مصر 2030".

وأضاف منار، أن "نجاح هذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة سيكون بداية لتعميمها مستقبلا بما يتواكب مع خطة وزارة الطيران لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة والحد من التلوث".

ومن جانبه أعرب الطيار، عمرو أبو العينين، رئيس الشركة "القابضة لمصر للطيران" والذي سيقود الطائرة في رحلة العودة من باريس عن "سعادته بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة لتكون مصر للطيران أول شركة طيران في إفريقيا تسير هذه الرحلة مشيرا إلى أنه "من المخطط مستقبلا أن تكون جميع رحلات الشركة صديقة للبيئة مما يؤكد ريادة مصر للطيران في صناعة النقل الجوي كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والشرق الأوسط وسابع شركة علي مستوي العالم حيث تحتفل الشركة هذا العام بمرور 90 عاما على إنشائها".

وأضاف رئيس "القابضة لمصر للطيران" أن "الشركة الوطنية تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من مبادرات التنمية المستدامة، حيث تم وضع جدول زمني لتكون جميع الرحلات إلى أوروبا بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة بحلول عام 2025 على أن يتم تعميمها على جميع رحلات شبكة الخطوط الجوية تباعا".

وتهدف خطة "مصر للطيران" إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية (أحادية الاستعمال) على متن رحلاتها بنسبة 90% وحددت الشركة 27 منتجا مصنوعا من البلاستيك (أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT