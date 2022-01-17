مصر تطلق أول رحلة جوية من نوعها في إفريقيا

أعلن مجلس الوزراء المصري تشغيل أول رحلة جوية ‏‏"صديقة للبيئة"، لتصبح الرحلة الأولى من نوعها لشركة "مصر للطيران" في إفريقيا.

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ووفقا للبيان ستتجه أول رحلة "صديقة للبيئة" من القاهرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، في يوم 22 يناير الجاري، وتحمل رقم "799"، وفقا لبيان رسمي.

وقررت شركة "مصر للطيران" أن تقدم تخفيضا خاصا لهذه الرحلة يصل إلى 40 بالمئة. وتم تخصيص شعار خاص بالرحلة ليوضع على جميع منتجاتها وموادها المستخدمة، هو"Green Service Flight"، والذي تمت كتابته باللون الأخضر، الذى يرمز للبيئة النظيفة.

وتسعى شركة "مصر للطيران" في المستقبل إلى تقليل استخدام البلاستيك "أحادي الاستعمال" على متن رحلاتها بنسبة 90%.

المصدر: RT