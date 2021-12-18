وزير الطيران المصري: تكثيف الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم بمطار القاهرة - صور

شهد مطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية وعمليات تطهير وتعقيم موسعة شملت مداخل ومخارج المطارات، وصالات السفر والوصول.

وجاءت العملية تنفيذا لتوجيهات وزير الطيران محمد منار بـ"ضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون".

وشملت عملية التعقيم كذلك منطقة تسليم الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود إلى الطائرات بالإضافة إلى المكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين فضلا عن تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات والتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول.

وشملت الإجراءات أعمال التطهير والتعقيم على متن طائرات الشركة الوطنية "مصر للطيران" قبل وبعد كل رحلة.

ووجه بـ"ضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان وسلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة وكافة المطارات المصرية مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية والفحص لجميع الركاب من مختلف دول العالم وخاصة القادمين من الدول التي أنتشر بها متحور (أوميكرون) بكل صرامة".

وششد الوزير كذلك على "الالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع الركاب في حالتي السفر والوصول عبر الكاميرات الحرارية، فضلا عن متابعة غرفة الأزمات الموقف أولا بأول على مدار 24 ساعة، لمتابعة أية مستجدات بالإضافة إلى التشديد على الالتزام بجميع الإجراءات في كافة المطارات المصرية".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT