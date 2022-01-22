المسيرة: انتشال 5 ضحايا من تحت أنقاض سجن صعدة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 87

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" بأن السلطات في مدينة صعدة اليمنية انتشلت 5 جثث من تحت أنقاض السجن الاحتياطي بصعدة لترتفع حصيلة الضحايا إلى 87 قتيلا.

وأدى هجوم استهدف السجن الاحتياطي في مدينة صعدة اليمنية إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وفقا لما أعلنته وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية.

وقالت جماعة "أنصار الله" إن طيران التحالف الذي تقوده السعودية استهدف بقصف جوي السجن، من جانبها نفت قوات التحالف استهدافها للسجن وقالت إن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عار من الصحة.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة بشمال اليمن.

المصدر: RT + وكالات