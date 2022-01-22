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التحالف العربي ينفي استهدافه مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي ينفي استهدافه مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية
Globallookpress
أرشيف
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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عارِ من الصحة.

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"أطباء بلا حدود": مقتل 70 شخصا وإصابة 138 في غارة على سجن بمدينة صعدة اليمنية

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة بشمال اليمن.

إلى ذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في وقت سابق أنها أحصت أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة.

المصدر: الإخبارية السعودية

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