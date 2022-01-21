الحوثيون: الرد سيكون مؤلما والضربة للإمارات رسالة أولى للعدو والكيان الصهيوني

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن الضربة الأخيرة التي وجهتها للإمارات كانت "رسالة للعدو والكيان الصهيوني"، متوعدة برد "مؤلم" على التحالف العربي إثر غاراته اليوم الجمعة.

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وقال وزير الإعلام في الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله"، ضيف الله الشامي، في تصريحات لقناة "الميادين"، تعليقا على غارات للتحالف على سجن في مدينة صعدة شمال اليمن: "أراد العدو أن يرتكب مجزرة اليوم بصمت".

وأضاف الشامي، حسبما نقلته القناة: "تم قطع شبكة الإنترنت عن اليمن لارتكاب المجازر بصمت وما جرى في سوريا ينفذ في بلدنا".

واعتبر المسؤول الحوثي أن زيارة الصليب الأحمر قبل يومين لسجن صعدة "يؤشر إلى تواطؤ أممي في المجزرة".

وتابع: "عزلنا اليوم عن العالم ولكن رغم ذلك ستتحول هذه الدماء في اليمن إلى براكين غضب... لا يمكن أن يفلت المجرمون من العقاب وما رأوا في عواصمهم ليس إلا إنذارا".

وتعهد الشامي بأن "الرد سيكون مؤلما" على تلك الغارات، لافتا إلى أن "الضربة الأخيرة للإمارات كانت رسالة أولى للعدو وللكيان الصهيوني".

وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، في وقت سابق من الجمعة، أن غارات التحالف الأخيرة خلفت 70 قتيلا و138 جريحا على الأقل في مركز احتجاز بمدينة صعدة شمال اليمن، بينما أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية مقتل 3 أطفال على الأقل في محافظة الحديدة غرب البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت الإمارات الاثنين الماضي لهجوم استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبو ظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبو ظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

المصدر: "الميادين" + وكالات