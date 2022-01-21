الحكومة المصرية تحذر المواطنين من أشخاص منتسبين لوزارة الصحة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر أنباء حول ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة الصحة واتصالهم بالمواطنين بزعم تسجيل بياناتهم للتأكد من تلقيهم لقاحات كورونا

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف الوزارة أي أشخاص للاتصال بالمواطنين، مُوضحةً أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائيا.

وأكد المركز أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات خاصة بكافة المواطنين المسجلين على الموقع الخاص بتلقي لقاح كورونا، محذرة المواطنين من أن تلك المكالمات تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية لاستغلالهم وابتزازهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أية أرقام هاتفية تزعم انتماءها للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.

المصدر: "أخبار اليوم"