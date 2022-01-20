مصر تعلن عن تحديث شروط الدخول لأراضيها

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد عبد الغفار، تحديث الضوابط والاشتراطات الصحية التي يتم تطبيقها في منافذ دخول البلاد، تزامنا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن هذه الإجراءات تضمنت اشتراط حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

وأضاف أنه يشترط مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأشار إلى أنه في حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح، فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ البلاد، على أن يتم استثناء الأطفال من هم دون 12 عاما.

وأفاد عبد الغفار بإيقاف العمل بإجراء تحليل الـ ID NOW COVID-19 test للقادمين من دول، (جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني)، لافتا إلى أن تطبيق الإجراءات المستحدثة سيتم بدءا من يوم السبت 22 يناير الجاري.

المصدر: RT