مصر.. نشر الأقوال الأولى لأحد المصابين في قضية "شدوى الحضري"

كشفت التحقيقات في واقعة اعتداء فرد أمن بكومبوند في الشيخ زايد بمصر على شخصين، وتصادف وجود شدوى الحضري ابنة الكابتن عصام الحضري، أن فرد الأمن أمسك بعصا خشبية أثناء المشاجرة.

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وقال أشرف عبدالعزيز محامي عصام الحضري وأسرته، إنه تم التصالح رسميا بين موكلته شدوى عصام الحضري، في قضية التبديد والإتلاف، وتم إخلاء سبيله.

وقال عبد المنعم إبراهيم، فرد الأمن المتهم بالتعدي على شدوى الحضري وإحداث تلفيات بسيارتها، أمام كمبوند بالشيخ زايد، بعد خروجه بكفالة مالية: أنا حسيت إن حريتي رجعتلي، لأن حياتي كانت اتاخدت مني في لقطة.

واستمعت جهات التحقيق بأكتوبر إلى المجني عليه والذي قال: "اللي حصل اني كنت استقل السيارة ملاكي وكنت هركن بعد بوابة الكونتنينتل كالمعتاد وفوجئت بفرد الأمن بيعترض على ركنتي للسيارة رغم ان فيه عربيات كتير راكنة ولما سالته ليه كدا قالي من غير ليه وقلع الفيست بتاعه وقام بالتعدي عليا باستخدام عصا كانت معه محدثا إصابتي وقام بإحداث تلفيات بالسيارة وكسر لي نضارة النظر اللي كنت لابسها فحضرت لاتخاذ اللازم نحو المشكو في حقه".

وأشار إلى أنه قام بكسر الزجاج الأمامي والخلفي وكسر زجاج باب السيارة الأمامي الأيسر وكسر بالفانوس الأمامي الأيسر وكسر بالشبكة.

واتهم المصاب فرد الأمن وشركة الأمن ومدير التنفيذي للكومباوند بالتسبب في التعدي عليه بالضرب وإصابته والتسبب في أحداث تلفيات بالسيارة.

المصدر: "القاهرة 24"