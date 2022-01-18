مصر.. شاهدة تروي تفاصيل جديدة في واقعة ابنة الحضري

روت شاهدة في واقعة اعتداء فرد أمن بكومبوند في الشيخ زايد على شخصين، وتصادف وجود شدوى الحضري ابنة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأول لكرة القدم بالمكان.

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روت دينا ياسين، إحدى شهود العيان، أنه خلال عودتها من عملها وجدت عددا كبيرا من الشباب تحت سن الـ 18 سنة يتشاجرون مع فرد الأمن، وتطورت المشاجرة إلى اشتباك بالأيدي وتهشم زجاج بعض السيارات، ونفت دينا وجود شدوى الحضري خلال المشاجرة، قائلة: أقحموا اسم شدوى الحضري للشو الإعلامي، هي العربية بتاعتها فقط اللي اتكسرت.

وتابعت دينا بأنها حاولت التواصل مع كابتن عصام الحضري لحل المشكلة والتنازل عن المحضر بتهشيم سيارة ابنته، واستجاب لها وتم التنازل عن المحضر وإخلاء سبيل فرد الأمن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وأشارت إلى أن كابتن عصام الحضري تواصل معها لشرح أن ابنته لم يكن لها علاقة بالمشاجرة بالفعل، وإنما كانت تشتري بعض الأشياء من المول المجاور للكومبوند، ووجدت زجاج سيارتها مهشما، فتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بالواقعة لتثبت أن لا علاقة لها بالمشاجرة، مؤكدة أن كابتن عصام قالي يا دينا أنا فلاح وعمري ما هقبل يتأذي الشخص دا، وأنا هاتصرف.

من جانبه قال أشرف عبد العزيز محامي دفاع شدوى عصام الحضري، إن شدوى ابنة الكابتن لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، حيث إنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلى أثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.

وأضاف المحامي أن شدوى الحضري حررت محضر إتلاف فقط وليس لها علاقة بالمشاجرة التي نشبت، مشيرا إلى أنه توجه صباح اليوم إلى المحكمة بعد تقدمه بطلب تصالح مع فرد الأمن المتهم بإتلاف السيارة، وذلك خلال نظر استئناف المتهم على أمر تجديد حبسه 15 يوما.

المصدر: القاهرة 24