الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من جنود الجيش العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s80u
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالى بشرق العراق، اليوم الجمعة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا من منتسبي الجيش العراقي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، على "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان"، مشددا "على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب جمهورية العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق".
وأعرب عن "أحر التعازي لذوي الضحايا".
وقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم استهدف مقرا للجيش العراقي، ونسب لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى الواقعة بشمال شرق العراق.
المصدر: المملكة
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.