الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من جنود الجيش العراقي

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالى بشرق العراق، اليوم الجمعة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا من منتسبي الجيش العراقي.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، على "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان"، مشددا "على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب جمهورية العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق".

وأعرب عن "أحر التعازي لذوي الضحايا".

وقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم استهدف مقرا للجيش العراقي، ونسب لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى الواقعة بشمال شرق العراق.

المصدر: المملكة