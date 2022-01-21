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ستيفاني وليامز ترحب بإعادة توحيد المصرف المركزي الليبي

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ستيفاني وليامز ترحب بإعادة توحيد المصرف المركزي الليبي
AP
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رحبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، بإعلان المصرف المركزي الليبي انطلاق عملية إعادة توحيده عبر تنفيذ خارطة متفق عليها من قبل.

وقالت وليامز في تغريدة عبر "تويتر": "أخبار سارة اليوم عن الخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لإطلاق عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بشكل رسمي"، مشيرة إلى أن "هذه المبادرة تستند على توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف المركزي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

كما دعت وليامز مصرف ليبيا المركزي إلى "المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تطبق وتراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمس الحاجة إليه".

ومنذ أعوام عكفت الأمم المتحدة على إطلاق مساعيها من أجل إعادة التوافق والاستقرار إلى ليبيا، وفق مسارين سياسي واقتصادي، بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وتسوية النزاعات حول موارد وإيرادات وديون البلاد.

المصدر: RT

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