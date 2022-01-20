ليبيا تبدأ عملية إعادة توحيد مصرفها المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المؤسسة المالية، عبر تنفيذ خارطة متفق عليها من قبل.

وأوضح بيان للمصرف المركزي أن "‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي سالم الحبري في لقائهما اليوم الخميس الموافق 2022/1/20، وذلك تتويجا للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة".

وتابع البيان "تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها".

ولفت إلى أن "خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود توحيد المؤسسات الليبية وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها الرابع والعشرين من الشهر الجاري في ليبيا.

ومنذ أعوام عكفت الأمم المتحدة على إطلاق مساعيها من أجل إعادة التوافق والاستقرار إلى البلاد، وفق مسارين سياسي واقتصادي بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وتسوية النزاعات حول موارد وإيرادات وديون البلاد.

المصدر: RT