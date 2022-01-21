مصر والسعودية والجزائر في مراكز متقدمة في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2022

تقدمت مصر على تركيا في تصنيف "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم للعام 2022، حيث حلت في المرتبة 12، وتركيا في المرتبة 13، فيما جاءت إيران بالمرتبة 14.

ونالت السعودية المرتبة 20 في هذا التصنيف للقوة النارية لدول العالم، متجاوزة دولا متقدمة مثل كندا وبولندا والسويد وجنوب إفريقيا.

ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.

وحلت قطر في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم في المرتبة 77، وبعدها سلطنة عمان في المرتبة 78، فيما وضعت اليمن في المرتبة 80، وجاء لبنان في المرتبة 114.

أما بالنسبة للمرتبة الأولى لاقوى جيوش العالم، فكانت كما هو معتاد من نصيب الولايات المتحدة، وحلت روسيا في المرتبة الثانية، تلتها الصين، ثم الهند، وبعدها اليابان، فيما حلت إسرائيل في المرتبة 18.

يشار إلى أن هذا التصنيف العالمي لأقوى الجيوش، يوضع بالاعتماد على أكثر من 50 عاملا لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي، في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.

المصدر: globalfirepower.com