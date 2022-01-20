سوريا.. "قسد" تنفذ حملة تمشيط داخل سجن غويران وتفرض طوقا على الطرق المؤدية إليه

أطلقت "قوات مكافحة الإرهاب" في شمال سوريا، حملة تمشيط داخل سجن غويران في محافظة الحسكة "بهدف السيطرة على الوضع" داخله بعد محاولة هروب لأفراد من "داعش" مسجونين فيه.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" المدعومة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن القوات الأمنية التي تحمي سجن غويران الخاص بمعتقلي داعش جنوب مدينة الحسكة، أحبطت محاولة وصول خلايا داعش إلى السجن.

وأوضحت الوكالة أنه و"بعد إحباط القوى الأمنية محاولة خلايا داعش الوصول إلى بوابة سجن غويران، بالتزامن مع استعصاء معتقلي داعش في السجن ومحاولة الفرار، أطلقت قوات مكافحة الإرهاب (YAT) حملة تمشيط داخل السجن للسيطرة على الوضع وإنهاء الاستعصاء".

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بينما ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن "قسد" استقدمت إمدادات عسكرية "قوات خاصة" مؤازرة من مدينة الشدادي ومن حقل العمر النفطي بريف دير الزور والمدن الشمالية من المحافظة، وأضافت أنها فرضت طوق حصار على الممرات المؤدية إلى مداخل سجن الثانوية الصناعية من كافة الجهات.

وكانت "قسد" أعلنت أن مسحلين من "داعش" هاجموا محيط السجن في حي غويران، وذلك عبر تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية بالقرب من السجن، ثم حاولت الخلايا التسلل إلى السجن من الأحياء المجاورة.

وأضافت أن مسلحي "داعش" المهاجمين أقدموا على مهاجمة مديرية المحروقات "سادكوب" القريب من السجن وفجرت 3 صهاريج في محاولة للاستفادة من دخانها المتصاعد لمنع الطيران من تتبعهم.

المصدر: وكالة "هاوار" + صحيفة "الوطن"