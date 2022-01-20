"قسد" تعلن السيطرة على سجن لداعش في الحسكة السورية وتنشر تفاصيل الاستعصاء

أحد أفراد قوات سوريا الديمقراطية ـ أرشيف

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السيطرة على "الاستعصاء الذي نفذه إرهابيو داعش داخل سجن غويران في الحسكة" شمال شرق سوريا.

وقالت "قسد" في بيان إن قوى الأمن الداخلي بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على الاستعصاء، وملاحقة خلايا داعش الذين هاجموا السجن.

وأوضح المركز الإعلامي لـ "قسد" أن "إرهابيي داعش المعتقلين أحرقوا الأغطية والمواد البلاستيكية داخل المهاجع في محاولة لإحداث الفوضى.

وأضاف أن عددا من أفراد الخلايا الذين هاجموا السجن من خارج الأسوار فروا إلى حيّ الزهور القريب من السجن واختبؤوا في منازل المدنيين.

وأشار المركز إلى أن قوات من "قسد" فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

وكانت القوات أعلنت في وقت سابق أنها تتعامل مع "استعصاء جديد ومحاولة فرار نفذها إرهابيو داعش المعتقلين في سجن غويران بالحسكة بالتزامن مع تفجير سيارة مفخخة من قبل خلايا التنظيم الإرهابي بالقرب من مؤسسة "سادكوب" لتخزين وتوزيع المواد البترولية والقريبة من السجن.

وأضافت أنه أعقب ذلك "اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي مع عناصر لخلايا التنظيم الإرهابي تسللوا من الأحياء المجاورة".

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يذكر أن محافظة الحسكة شهدت انفجارا لسيارة مفخخة استهدف سجن الثانوية الصناعية في الحسكة، الذي يسجن فيه أفراد أجانب لتنظيم "داعش".

وقال مصدر لـ RT إن الانفجار هز السجن، الذي تديره "قوات سوريا الديمقراطية"، وتلاه سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع أنباء غير مؤكدة عن هروب عدد من معتقلي "داعش" بعد قيامهم بعملية عصيان داخل المنشأة.

وأفادت مصادر عدة بتسجيل تحليق مكثف لمروحيات وطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حليفة "قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: RT