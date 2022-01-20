لجنة مكافحة كورونا في مصر: زيادة الإصابات بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضي
يوتيوب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7uw
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر إن هناك تزايدا ملحوظا في حالات الإصابات بكورونا بنسبة وصلت إلى 70% خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مساء الخميس: "يجب على أي شخص يشعر بالأعراض أن يلجأ إلى الطبيب المختص وإجراء تحليل لتحديد العلاج المناسب، وأن يعزل نفسه منزليا لحين إجراء التحاليل والتأكد من إصابته بكورونا من عدمه".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.