لجنة مكافحة كورونا في مصر: زيادة الإصابات بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضي

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر إن هناك تزايدا ملحوظا في حالات الإصابات بكورونا بنسبة وصلت إلى 70% خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مساء الخميس: "يجب على أي شخص يشعر بالأعراض أن يلجأ إلى الطبيب المختص وإجراء تحليل لتحديد العلاج المناسب، وأن يعزل نفسه منزليا لحين إجراء التحاليل والتأكد من إصابته بكورونا من عدمه".

المصدر: RT