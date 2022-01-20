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لجنة مكافحة كورونا في مصر: زيادة الإصابات بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضي

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لجنة مكافحة كورونا في مصر: زيادة الإصابات بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضي
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حسام حسني - رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر
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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر إن هناك تزايدا ملحوظا في حالات الإصابات بكورونا بنسبة وصلت إلى 70% خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مساء الخميس: "يجب على أي شخص يشعر بالأعراض أن يلجأ إلى الطبيب المختص وإجراء تحليل لتحديد العلاج المناسب، وأن يعزل نفسه منزليا لحين إجراء التحاليل والتأكد من إصابته بكورونا من عدمه".

المصدر: RT

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