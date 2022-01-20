بعد وفاة نازحين بسبب الثلج.. صورة لمسؤولة أممية في العراق تثير الجدل

أثارت صورة جنين بلاسخارات، المبعوثة الأممية إلى العراق، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في الثلج على إحدى جبال إقليم كردستان.

وتزامن نشر بلاسخارات لصورتها بعد وفاة نازحين في مخيمات النزوح بسبب موجة البرد التي تضرب العراق منذ أيام.

وعبر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن "استيائهم مما وصفوه لا مبالاة المسؤولة الأممية لحياة النازحين".

من ضمن مسؤوليات الامم المتحدة التى تتقاضى بلاسخارات وامثالها راتبها الشهري على اساسها هي "قضية النازحين"



من ضمن أسباب استمرار النزوح هو دعم الامم المتحدة للحكومات الفاسدة المتعاقبة في العراق واللقاء بشخصياتها و"ارهابييها" أيضًا..



لكن اللعب بالثلج يبدو أهم من تحمل المسؤولية. https://t.co/xIaSp81A3Xpic.twitter.com/YyrWQ6BRsO — Hussein - حسين تقريبًا (@Husseinnalii) January 20, 2022

وكتب المدون حسين تقريبا مرفقا صورة بلاسخارات: "ضمن مسؤوليات الأمم المتحدة التي تتقاضى بلاسخارات وأمثالها راتبها الشهري على أساسها هي قضية النازحين".

وأضاف: "من ضمن أسباب استمرار النزوح هو دعم الأمم المتحدة للحكومات الفاسدة المتعاقبة في العراق واللقاء بشخصياتها وإرهابييها أيضا، لكن اللعب بالثلج يبدو أهم من تحمل المسؤولية".

جنين بلاسخارت او الخالة، دتتونس بنص الثلج باربيل بينما الاطفال يموتون بسليمانية داخل المخيمات



عار والف عار!! https://t.co/jrr4YGhRoOpic.twitter.com/SFriY0uGAb — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) January 20, 2022

وكتب المدون ياسر الجبوري: "جنين بلاسخارت أو الخالة، دتتونس بنص الثلج بأربيل بينما الأطفال يموتون بسليمانية داخل المخيمات. عار وألف عار".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، إن النازحين يعانون من أوضاع مأساوية جراء موجة البرد القارس التي لّفت العراق خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر في بيان صحفي: "تأكد لنا حتى الآن وفاة طفلين في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية، شمالي العراق، ووفاة سيدة مسنة تعيش مع عائلتها في منزل متهالك في محافظة ديالى إثر البرد الشديد وعدم توّفر أغطية ووقود".

المصدر: RT