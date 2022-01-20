مصر.. أرقام كورونا المعلنة لا تشمل جميع المصابين بالفيروس

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبد الغفار، إن أعداد إصابات فيروس كورونا المعلنة في مصر اليوم، ليست كل أعداد المصابين في مصر بالفيروس، أو متحوراته.

وأوضح عبد الغفار، أن "أرقام الإصابات بكورونا تخص أعداد المرضى داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى المحافظات، وكذلك المرضى المترددين على المستشفيات التابعة للوزارة"، مشيرا إلى أن هناك أعدادا أخرى داخل المستشفيات الخاصة، وكذلك العيادات الخاصة غير المعلنة".

كما أكد المتحدث باسم الصحة أن "هناك تواصلا دائما للتعامل مع هذه الجهات، والاطمئنان على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، ومن ثم اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس".

وتابع: "مصر في الموجة الخامسة للفيروس بالفعل، وحدث خطأ بالعملية الحسابية للأعداد، لذلك تأخر الإعلان عن الدخول في موجة جديدة"، مشيرا إلى أن "السبب في سرعة للدخول في الموجة الجديدة هو انتشار متحور أوميكرون وهو المتحور السائد كما أعلن بشكل رسمي عنه".

وأكد عبد الغفار، أنه "بالرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا، فإن الإصابات حدتها بسيطة وخفيفة، وعدد الموجودين في العزل الصحي ليس كبير فهناك وفرة في أسر الرعاية داخل المستشفيات"، منوها "المواطنين بأهمية الحصول على لقاحات كورونا خاصة، وأن جميع الدراسات التي أجريت على الأشخاص داخل كل المستشفيات أثبتت عدم أخذهم للقاح".

وأشار إلى أن "اللقاحات لا تعطي مناعة كافية تصل إلى 100%، لكنها تعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتخفف شدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة".

المصدر: RT