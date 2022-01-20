مصر تحصل على قرض بمليار دولار من كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبى، مون جيه ان، توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، كاشفا عن أن بلاده ستقدم قرضا لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري.

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وأضاف الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن بلاده تسعى إلى الشراكة التعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين، مؤكدا المضي قدما لإبرام اتفاقيات تجارة وتوسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية.

وقال مون إن البلدين متفقان على أهمية التغلب على أزمة المناخ، حيث تستضيف مصر "كوب 27" ، مضيفا: "سنتعاون مع مصر في جمع إرادة المجتمع الدولي في هذا الاطار"، مشددا على "دور مصر الحيوي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط".

المصدر: اليوم السابع