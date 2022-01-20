السيسي يتحدث عن إحداث طفرة كبيرة في مصر

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لقاءا مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، الذي يزور مصر حاليا، مؤكدا أن الزيارة تأتى في إطار الحرص المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى.

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وأعرب الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي بقصر الاتحادية، عن تطلع مصر لجذب الاستثمارات والشركات الكورية، مضيفا: "مع استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى، وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات".

وأشاد الرئيس المصري بالعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية قائلا: "العلاقات المصرية الكورية الجنوبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية"، مشيرا إلى التأكيد على "أهمية العمل على تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين، ويصب في مصلحة شعبيهما".

وأعرب السيسي عن تطلع مصر "لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب، على غرار التجربة الكورية الناجحة".

من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبى، مون جيه إن، إن زيارته إلى مصر تكتسب أهمية كبيرة كونها الزيارة الأولى لرئيس كورى جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما، وكذلك الزيارة الأولى لقارة أفريقيا.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، أن "مصر مصدر الحضارة القديمة ودولة مركزية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتتمتع بميزات تاريخية تتمثل في التعايش بين الماضى والحاضر والمستقبل وميزة جغرافية تربط 3 قارات".

المصدر: اليوم السابع