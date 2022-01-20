سوريا.. إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى الأردن (صور)

أفادت وكالة "سانا" بأن الجهات المختصة في محافظة درعا الواقعة جنوب سوريا أحبطت عملية تهريب كميات من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.

وكشف مصدر في الجهات المختصة بتصريح لـ"سانا" أنه "من خلال المتابعة الأمنية الحثيثة لعمليات التهريب تم إحباط ومصادرة كميات كبيرة من الكبتاغون المخدر تقدر بمئات الآلاف كانت معدة للتهريب باتجاه الحدود السورية الأردنية".

وبين المصدر أنه تم توقيف بعض المهربين وستتم إحالتهم للقضاء المختص أصولا في حين تتم ملاحقة باقي المهربين لإجراء اللازم بحقهم.

وأحبطت الجهات المختصة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي عملية تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون المخدر كانت معدة للتهريب باتجاه الأردن.

المصدر: وكالة "سانا"