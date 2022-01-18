كبتاغون في حبوب الحمّص.. الداخلية السورية تضبط 15 ألف حبة مخدرة
حبوب الكبتاغون المضبوطة ـ (وزارة الداخلية السورية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s78i
أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ضبط محاولة نادرة لتهريب المخدرات، بوضع حبوب الكبتاغون داخل حبوب الحمص.
وقالت الوزارة إن الفرع ضبط نحو 15 ألف حبة كبتاغون مخدرة، كانت مخبأة بطريقة "سرية وفنية" داخل حبوب الحمص، وذلك في منطقة القدم بدمشق.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرع قبض على اثنين من المتورطين.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" تسجيلا مصورا يظهر لعملية إخفاء حبوب الكبتاغون داخل حبوب الحمص.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.