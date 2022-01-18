كبتاغون في حبوب الحمّص.. الداخلية السورية تضبط 15 ألف حبة مخدرة

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ضبط محاولة نادرة لتهريب المخدرات، بوضع حبوب الكبتاغون داخل حبوب الحمص.

وقالت الوزارة إن الفرع ضبط نحو 15 ألف حبة كبتاغون مخدرة، كانت مخبأة بطريقة "سرية وفنية" داخل حبوب الحمص، وذلك في منطقة القدم بدمشق.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرع قبض على اثنين من المتورطين.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" تسجيلا مصورا يظهر لعملية إخفاء حبوب الكبتاغون داخل حبوب الحمص.

المصدر: RT