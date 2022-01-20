العراق.. بارزاني يدين استهداف مكتب نائب رئيس مجلس النواب

أدان مقر الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني استهداف مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله في كركوك.

وقال مقر بارزاني في بيانه: " ندين وبشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء الأربعاء مكتب السيد شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي في مدينة كركوك".

ودعا البيان "الجهات المعنية إلى التحقيق في هذا العمل الإرهابي وكشف مرتكبيه ومعاقبتهم عن العمل التخريبي".

وأكد أنه "لا يمكن للإرهاب مطلقا أن يقهر إرادة دعاة الحرية والتعايش".

وتعرض مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله في محافظة كركوك لهجوم بقنبلة يدوية.

وقال عبد الله، إن "الهجوم على مكتبي في كركوك لم يسفر عنه إصابات، وأن القوات الأمنية وصلت إلى موقع الهجوم".

المصدر: "رووداو"