مراسلنا: استهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية
Globallookpress
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أفاد مراسل RT في العراق باستهداف مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بقنبلة يدوية.
وذكر مراسلنا أن مجهولين استهدفوا مكتب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بقنبلة يدوية في منطقة رحيماوه بمحافظة كركوك شمالي البلاد.
وأضاف أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات.
المصدر: RT
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