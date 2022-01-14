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بالفيديو.. هجوم على مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. هجوم على مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي
الصورة من "تويتر"
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أفادت وسائل إعلام عراقية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرض مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد لهجوم، فجر اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات فإن تفجيرا استهدف مقر "حزب تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد، وعلى الأثر أغلقت القوات الحكومية المنطقة وانتشرت فيها بكثافة.

وقال علي العيساوي، المستشار الأول للحلبوسي، عقب الهجوم، إن مقر حزب تقدم تعرض لهجمات صاروخية مجهولة المصدر، مؤكدا أن "الأمور جيدة، ولا يوجد أي خسائر وأن قوات من الجيش والشرطة متواجدة أمام مقر الحزب".

وجاء الهجوم على مقر حزب تقدم، بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، فيما سقط صاروخان في مجمع السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة نفسها.

المصدر: RT

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