حمدوك: الحكومة استطاعت إيقاف الحرب ومكافحة الفساد وإبرام اتفاق جوبا

قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك تقريرا حول إنجازات حكومة الفترة الانتقالية، ومنها إيقاف الحرب ومكافحة الفساد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتوقيع سلام جوبا.

وفي تقرير قدمه حمدوك إلى "مجلس السيادة الانتقالي" حول ما قدمته الحكومة خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى يناير 2022، قال حمدوك في التقرير إن محاور العمل تلخصت في "إيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".

وحسب التقرير فإن أبرز الإنجازات لحكومة الفترة الانتقالية "تبلورت في توقيع اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر 2020م والبدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتعيين حكام الأقاليم والتوسع في خدمات طب الأسرة والرعاية الصحية الأساسية وتعزيز ثقافة احترام الأديان ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات المصرفية بين السودان والدول الأخرى ومعالجة قضية الدين الخارجي".

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وأضاف التقرير أن الحكومة عملت أيضا على "وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة والعمل على وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة بجانب القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية".

وذكر التقرير أن الحكومة الانتقالية تبنت "منهج التخطيط والتطوير المستمر بحيث تكاملت جميع خطط الوزارات وفق أهداف محددة متفق عليها وعملت بصورة حقيقية على معالجة القضايا الملحة والتي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن وتسهم في عملية الانتقال والتحول الديمقراطي".

المصدر: وكالة الأنباء السودانية