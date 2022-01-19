مصر.. السجن 5 سنوات لأب قتل ابنه وهو نائم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد خمس سنوات لأب قتل ابنه في منطقة المعصرة.

وجاء في أمر الإحالة الصادر عن محكمة الجنايات حسب موقع "صدى البلد" المصري أن المدان قتل المجني عليه كريم خميس وهو مستغرق في نومه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه جراء لما لاقاه منه من إهانة وسب وقذف.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري