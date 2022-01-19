الحوثيون يؤكدون أن التحالف العربي شن 12 غارة جوية على صنعاء بطائرات إماراتية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن طائرات إماراتية تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية شنت 12 غارة جوية على العاصمة صنعاء.

وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة بأن التحالف شن 12 غارة على العاصمة ومحافظة صنعاء، بطائرات إماراتية وسط تحليق مستمر ومكثف.

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وقال إن "طيران العدوان عاود استهداف مطار صنعاء الدولي ومحيطه بثلاث غارات، وشن 4 غارات على منطقة عطان، كما شن غارة استهدفت منطقة جربان في مديرية سنحان (جنوب صنعاء)".

وتابع أن "طيران العدوان شن غارة على منطقة الخَربة في سعّوان بمديرية بني حشيش (شرق صنعاء)، كما استهدف بغارة أخرى شارع الكلية الحربية في حي الروضة بمديرية بني الحارث (شمال صنعاء)".

وأعلن التحالف العربي، الاثنين الماضي، إطلاق عملية واسعة ضد "أنصار الله"، بعد ساعات من تبني الجماعة هجمات على السعودية والإمارات، حيث نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف، قوله إنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد تبنت، يوم الاثنين الماضي، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات، بالتزامن مع إعلان التحالف إحباط هجمات أخرى للجماعة بـ8 طائرات مسيرة على السعودية.

المصدر: "سبوتنيك"