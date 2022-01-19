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قادمة من دولة عربية.. جمارك مطار القاهرة تضبط 10 آلاف قرص كبتاغون مخدر (صور)

أخبار العالم العربي

قادمة من دولة عربية.. جمارك مطار القاهرة تضبط 10 آلاف قرص كبتاغون مخدر (صور)
Gettyimages.ru
مطار القاهرة
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أفاد مراسل RT في القاهرة يوم الثلاثاء بأن الجمارك بمطار القاهرة الدولي تمكنت من ضبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وذكر مراسلنا أنه في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من بيروت تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لراكب مصري قادم من لبنان.

وبتفتيش الحقائب تبين وجود 6 آلاف قرص من الكبتاغون المخدر مخبأة داخل علب فيتامين الأطفال مغلفة بتغليف المصنع.

أما المحاولة الثانية، فقد ضبطت الجمارك المصرية مواطنا مصريا قدم من بيروت وبحوزته 4 آلاف قرص كبتاغون مخبأة بداخل علب فيتامين أطفال مغلفة بتغليف المصنع أيضا.

قادمة من دولة عربية.. جمارك مطار القاهرة تضبط 10 آلاف قرص كبتاغون مخدر (صور)
RT
قادمة من دولة عربية.. جمارك مطار القاهرة تضبط 10 آلاف قرص كبتاغون مخدر (صور)
RT
قادمة من دولة عربية.. جمارك مطار القاهرة تضبط 10 آلاف قرص كبتاغون مخدر (صور)
RT

المصدر: RT - القاهرة - ناصر حاتم

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