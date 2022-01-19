قادمة من دولة عربية.. جمارك مطار القاهرة تضبط 10 آلاف قرص كبتاغون مخدر (صور)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s79c
أفاد مراسل RT في القاهرة يوم الثلاثاء بأن الجمارك بمطار القاهرة الدولي تمكنت من ضبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.
وذكر مراسلنا أنه في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من بيروت تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لراكب مصري قادم من لبنان.
وبتفتيش الحقائب تبين وجود 6 آلاف قرص من الكبتاغون المخدر مخبأة داخل علب فيتامين الأطفال مغلفة بتغليف المصنع.
أما المحاولة الثانية، فقد ضبطت الجمارك المصرية مواطنا مصريا قدم من بيروت وبحوزته 4 آلاف قرص كبتاغون مخبأة بداخل علب فيتامين أطفال مغلفة بتغليف المصنع أيضا.
RT
RT
RT
المصدر: RT - القاهرة - ناصر حاتم
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.