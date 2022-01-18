العراق.. التحالف الدولي يؤكد دعمه للبيشمركة في مواجهة "داعش"

أكد نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس، دعم قوات التحالف للبيشمركة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة إقليم كردستان العراق إلى أن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، استقبل نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس، وبحث معه الوضع العام في العراق ومكافحة التهديدات الإرهابية".

وأضاف: "شدد رئيس حكومة كردستان على ضرورة تعزيز ومواصلة آليات التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة، ولاسيما في المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم، للقضاء على تهديدات إرهابيي داعش من خلال تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشتركة وإنهاء الثغرة الأمنية في تلك المناطق".

بدوره، أشار هاريس إلى دعم قوات التحالف لقوات البيشمركة في مواجهة داعش، مؤكدا أن "داعش" لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار العراق وسوريا".

وتابع البيان: "تباحث الجانبان حول آخر المستجدات في العملية الإصلاحية، والجهود الرامية لإعادة تنظيم وتوحيد وحدات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة".

المصدر: "رووداو"