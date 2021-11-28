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بعد هجوم "داعش".. رئيس كردستان العراق يدعو لمزيد من التعاون بين الإقليم وبغداد والتحالف الدولي

أخبار العالم العربي

بعد هجوم
Reuters
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دعا رئيس كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، لتوسيع التنسيق بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد بمشاركة التحالف الدولي عقب هجوم شنه "داعش" على منطقة كولجو ليلة أمس.

واعتبر رئيس إقليم كردستان في بيان صادر عن مكتبه، أن "اتساع واستمرار هجمات داعش رسالة جدية وخطيرة"، مضيفا أن "هجمات داعش تولد خطرا حقيقيا في المنطقة".

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ودعا إلى "زيادة التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي في تلك المناطق".

وأكد نيجيرفان بارزاني أن هناك "حاجة عاجلة وآنية وأولوية للمزيد من التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي".

وجدد رئيس إقليم كردستان دعوته إلى "تفعيل أكثر وتوسيع آلية التنسيق بين الجهات المعنية في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بمشاركة ودعم التحالف الدولي".

وأشار الى وجوب أن "يتصدى البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي بكل قوة ومقدرة لإرهابيي داعش وتهديداته وخطره".

جاء بيان رئيس إقليم كردستان عقب مقتل 5 من قوات البيشمركة وإصابة 4 آخرين، في هجوم شنه مسلحو داعش على منطقة كولجو التابعة لكرميان، ليلة أمس.

المصدر: شبكة رووداو الإعلامية 

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