بالفيديو.. انزلاق سيارات واصطدامها ببعضها البعض بسبب الجليد في لبنان
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انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يوثق قيام بعض المواطنين بتصوير السيارات وهي تنزلق وتصطدم ببعضها البعض في محلة الكحالة، جراء الجليد على الطرقات.
ويظهر مقطع الفيديو المصور في مكان واحد، كيف أن العديد من السيارات تنزلق ببطء لتصطدم بسيارة أمامها، في حين طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الكحالة حتى مستديرة عاليه بسبب تكون طبقة من الجليد وحصول انزلاقات.
بسبب الجليد... إنزلاق وتصادم سيارات في منطقة الكحّالة ❄️ pic.twitter.com/kMyInzxN37— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) January 17, 2022
المصدر: RT
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