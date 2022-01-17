الأردن يدين محاولات إسرائيل تنفيذ عملية إخلاء في القدس الشرقية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية محاولة إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين من خلال السعي لإخلاء منزل عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول إن "عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

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وأضاف أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم".

وأوضح أن "استمرار الممارسات الإسرائيلية الأحادية من مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم تعد ممارسات غير شرعية وغير قانونية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

واندلعت مواجهة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطيني كان يحمل مواد قابلة للاشتعال واسطوانات غاز عندما حاولت سلطات الدولة العبرية تنفيذ قرار بإخلاء منزله الواقع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وهدد محمود صالحية الذي تواجه عائلته أوامر الإخلاء منذ العام 2017، بإضرام النار في نفسه إذا ما تم تنفيذ الأمر.

وقالت الشرطة وبلدية القدس الإسرائيليتين في بيان مشترك إن ممثليهما توجهوا فجر الإثنين إلى منزل محمود صالحية لتنفيذ أمر الإخلاء بعد تخصيص الأرض التي يقع عليها العقار لبناء مدرسة "لصالح سكان الحي".

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بالطرد.

المصدر: "أ ف ب"