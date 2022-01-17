السعودية.. ضبط أكثر من 59 ألف قرص مخدر
AP الشرطة السعودية
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية ضبط أكثر من 59 ألف قرص من مادة مخدرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم المديرية، أنه تم القبض على سعودي في منطقة تبوك، بحوزته 59205 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدِّر.
وأشارت المديرية إلى أنها أوقفته واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: "وكالة الأنباء السعودية"
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