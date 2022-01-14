السعودية: إحباط تهريب أكثر من طن من القات
AP Hassan Ammar
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط تهريب أكثر من طن من القات المخدر في منطقة جازان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أحمد الطويان بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان أحبطت تهريب طن و50 كيلوغراما من القات المخدر.
وأضاف أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يذكر أن الطويان كان أعلن أمس أن دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان أحبطت تهريب 304 كيلوغرامات من القات المخدر، وقبضت على مهربها.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية
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