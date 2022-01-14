إحداها في إرسالية بصل.. إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة بالسعودية
AFP
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ضبط الأمن السعودي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة.
وقالت مديرية الجمارك: "تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 مليون حبة "كبتاغون" عبر ميناء جدة الإسلامي الأولى وردت مخبأة في إرسالية "بصل" والثانية مخبأة في براميل من مادة "السيليكون".
#الجمارك: إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 مليون حبة "كبتاغون" عبر ميناء جدة الإسلامي الأولى وردت مخبأة في إرسالية "بصل" والثانية مخبأة في براميل من مادة "السيليكون"#عكاظhttps://t.co/hiZirp74eVpic.twitter.com/u3REY1J7uD— عكاظ (@OKAZ_online) January 14, 2022
المصدر: "عكاظ"
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