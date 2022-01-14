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إحداها في إرسالية بصل.. إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة بالسعودية

مال وأعمال

إحداها في إرسالية بصل.. إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة بالسعودية
AFP
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ضبط الأمن السعودي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة.

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وقالت مديرية الجمارك: "تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 مليون حبة "كبتاغون" عبر ميناء جدة الإسلامي الأولى وردت مخبأة في إرسالية "بصل" والثانية مخبأة في براميل من مادة "السيليكون".

المصدر: "عكاظ"

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