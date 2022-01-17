الحريري يشن هجوما لاذعا على إيران ويصفها بـ"الدولة الفاشلة"

أدان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الهجوم الذي استهدف مطار أبو ظبي، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

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ونشر الحريري سلسلة من التغريدات علق فيها على الهجوم: "عندما تتمادى الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها لتستهدف الإمارات العربية المتحدة، فهذا يؤكد أن أوامر العمليات في العدوان يتخطى تلك الميليشيات وقياداتها المحلية".

وأضاف: "مصدر الفتنة والفوضى والتخريب هو دولة تضمر الشر للبلدان العربية وشعوبها".

وتابع: "إنها مسيرات إيرانية بامتياز استهدفت العاصمة الإماراتية ونفذت عدوانا مكشوفا على المجال الأمني العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة".

انها مسيّرات ايرانية بامتياز استهدفت العاصمة الاماراتية ونفذت عدواناً مكشوفاً على المجال الامني العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة.

٢/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) January 17, 2022

وأشار إلى أن "دولة فاشلة تريد دول المنطقة على صورتها فتلجأ لأدوات تخريب محلية لضرب المجتمعات العربية وإثارة الفتن بين أبنائها".

واختتم بالقول: "إننا ندين بأشد العبارات هذا العدوان ونطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا".

دولة فاشلة تريد دول المنطقة على صورتها فتلجأ لادوات تخريب محلية لضرب المجتمعات العربية واثارة الفتن بين ابنائها.



اننا ندين بأشدّ العبارات هذا العدوان ونطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وامنه وشعبه وتوقف التمدد الايراني في دولنا ومجتمعاتنا.

٣/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) January 17, 2022

المصدر: RT