واشنطن تعين سيدة قائما بأعمال سفارتها لدى الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين السفيرة لوسي تاملين في منصب القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى الخرطوم.

وأشار بيان الوزارة إلى أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن كشف عن تعيين السفيرة لوسي تاملين في منصب القائم بالأعمال في سفارة بلاده لدى السودان".

وأضاف: "السفيرة تاملين، العضوة المهني في السلك الدبلوماسي الأقدم، والحاصلة على درجة مستشار، ستمارس مهام منصبها الجديد، وذلك بعد ترشيح بريان شوكان في منصب سفير للولايات المتحدة في جمهورية بنين".

#عاجل | وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: تعيين السفيرة لوسي تاملين قائمة بأعمال سفارة واشنطن لدى الخرطوم (ٌتويتر) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 17, 2022



وتابع: "ستضيف تاملين خبرة كبيرة إلى هذا المنصب، إذ عملت سابقا كمديرة لمكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان وسفيرا للولايات المتحدة في بنين ثم في جمهورية إفريقيا الوسطى".

من جهته، لفت بلينكن إلى أن "السفيرة تاملين سيتم إرسالها إلى السودان خلال هذا المنعطف الحرج في التحول الديمقراطي بالبلاد، لثقة واشنطن الكاملة بها".

وأضاف: "ستعمل في هذا المنصب في انتظار ترشيح وتأكيد سفير الولايات المتحدة لدى السودان".

المصدر: "الأناضول" + "صدى البلد"