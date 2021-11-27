 
مباشر

الولايات المتحدة تعين أول سفير لها بالسودان منذ 1996

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تعين أول سفير لها بالسودان منذ 1996
Reuters MN/TM/JG
الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ru3g

رفعت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي في السودان من القائم بالأعمال إلى سفير، بعد تعيين جون غودفري كأول سفير لواشنطن لدى الخرطوم منذ 1996.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية إلى أن غودفري شغل مناصب عديدة منها نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض، كما عمل أيضا في بعثة الولايات المتحدة الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا، فضلا عن عمله في سفارات بلده في كل من بغداد وطرابلس ودمشق.

يذكر أن واشنطن قررت في مايو المنصرم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان.

المصدر: "سونا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا