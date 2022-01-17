التحالف العربي: رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء
AP Amr Nabil
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن "رصد ومتابعة تصعيد عدائي باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين"، مشيرا إلى أن "عددا من المسيرات المفخخة انطلق من مطار صنعاء".
وفي بيان له، قال التحالف العربي: "عدد من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".
وأضاف: "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين".
كما أعلن التحالف عن "تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية".
#التحالف: رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 17, 2022
المصدر: "الإخبارية"
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