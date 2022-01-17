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التحالف العربي: رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء
AP Amr Nabil
المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن "رصد ومتابعة تصعيد عدائي باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين"، مشيرا إلى أن "عددا من المسيرات المفخخة انطلق من مطار صنعاء".

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وفي بيان له، قال التحالف العربي: "عدد من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".

وأضاف: "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين".

كما أعلن التحالف عن "تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية".

المصدر: "الإخبارية"

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