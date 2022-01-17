 
مباشر
عاجل
شرطة أبو ظبي: وفاة باكستاني وهنديين وإصابة 6 آخرين جراء انفجار وحرائق اليوم

الحوثيون يقولون إنهم بصدد إصدار بيان للإعلان عن تنفيذهم عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يقولون إنهم بصدد إصدار بيان للإعلان عن تنفيذهم عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي
AP Hani Mohammed
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6px

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها ستصدر "بيانا مهما للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".

إقرأ المزيد
انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات في الإمارات وحريق في منطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي
انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات في الإمارات وحريق في منطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين"، في حين أوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

المصدر: "وام" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا